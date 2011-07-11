Наркокур’єр не дійшов до російського кордону кількох метрів

На Сумщині до 5 років позбавлення волі засуджено наркокур‘єра.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, набув чинності вирок Великописарівського районного суду Сумської області за кримінальною справою, порушеною СБУ стосовно 33-річного громадянина України, який намагався перемістити контрабандним шляхом до Росії близько 2 кг марихуани.

У березні цього року наркокур‘єр був затриманий правоохоронцями в кількох метрах від державного кордону України. При собі зловмисник мав кілька пакетів з наркотичною речовиною, яку намагався незаконно перенести на територію сусідньої держави з метою реалізації.

Згідно з вироком суду, наркокур‘єра визнано винним у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 (замах на вчинення контрабанди наркотичних засобів та незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України, та засуджено до позбавлення волі строком на п’ять років один місяць та конфіскації особистого майна.