Янукович доручив розслідувати напад на журналіста

Генеральна прокуратура України вживає усі необхідні заходи щодо захисту прав журналістів для забезпечення їхньої професійної діяльності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури за результатами міжвідомчої оперативної наради, яку сьогодні на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провів виконувач обов’язків генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН у зв`язку із озброєним нападом на журналіста Інтернет-видання "Обозреватель" Анатолія ШАРІЯ.

"На нараді узгоджено план спільних заходів. Прокурорами надано вказівки слідчим для якнайшвидшого розкриття злочинів та вирішення питання безпеки життя потерпілого, передбаченого законом", - повідомили у прес-службі.

У міжвідомчій нараді взяли участь працівники Генеральної прокуратури України, прокуратури м. Києва, які здійснюють нагляд за дотриманням законодавства при проведенні досудового слідства у згаданих кримінальних справах, керівництво слідчого управління МВС України і слідчі, у провадженні яких безпосередньо перебувають кримінальні справи.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 липня у Києві невідомі обстріляли автомобіль журналіста інтернет-видання "Обозреватель" Анатолія ШАРІЯ, який займається розслідуванням незаконної діяльності правоохоронних органів.

Як повідомив міліції сам А.ШАРІЙ, він на власному автомобілі вночі проводив чергове розслідування щодо функціонування заборонених законом салонів гральних автоматів. На одній з вулиць А.ШАРІЙ помітив стеження за своїм автомобілем і почав "відриватися від переслідування". За словами журналіста, через деякий час його шлях перегородив інший автомобіль, з якого хтось цілився в нього зі зброї. Після цього А.ШАРІЙ вибіг з власного автомобіля, а у його напрямку пролунав постріл.

Як зазначили в міліції, посилаючись на покази журналіста, напад стався близько 2.20.

Оперативна група, яка прибула на місце події за викликом, вилучила з салону авто кулю, що пробила лобове скло і пошкодила заднє скло. Неподалік транспортного засобу міліціонери знайшли мисливську рушницю.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 через ст. 15 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

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Сьогодні Київська незалежна медіа-профспілка (КНМП), ГО "Телекритика" й Інститут масової інформації висловили стурбованість повідомленням про обстріл автомобіля журналіста видання "Обозреватель" Анатолія ШАРІЯ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КНМП.

"Ми закликаємо українські правоохоронні органи провести всебічне розслідування цього інциденту та поінформувати громадськість про його результати та можливий зв`язок з професійною діяльністю А.ШАРІЯ", - йдеться у спільній заяві громадських організацій.