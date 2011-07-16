Податкова: "спрощенців" стало на 127 тисяч менше

На 1 липня 2011 року в Україні було зареєстровано близько 1 млн. підприємців-«спрощенців», що на 127 тисяч менше порівняно з минулим роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (ДПСУ) Степан ДУСЯК.

«Ми не відстежуємо кожного персонально, але більшість з них мали можливість перейти на загальну систему (оподаткування – УНІАН), і вони туди перейшли. Багато хто змушений був перейти», - сказав він.

А загалом на 1 липня ц.р. в Україні налічувалося 2,429 млн. підприємців, що на 41 тис. менше порівняно з даними на 1 липня 2010 року.