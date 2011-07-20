У системі "Електронний вступ" 26 тис. абітурієнтів

У системі «Електронний вступ - 2011» зареєструвалося понад 26 тис. абітурієнтів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Як зазначається у повідомленні, станом на 13.00 20 липня кількість поданих заяв за допомогою «Електронного вступу - 2011» становить 59 тис. 211. Загальна кількість зареєстрованих користувачів – 26 тис. 350 осіб.

Зокрема, найактивнішими є вступники з Сумської області (5903 подані заяви через «Електронний вступ 2011»), Києва (3883), Хмельницької області (3574), Дніпропетровської (3416) та Львівської областей (3129 поданих заяв).

Як наголосили у прес-службі, проведення цьогорічної вступної кампанії забезпечує п’ять потужних інформаційних систем. Реєстрація в системі «Електронний вступ - 2011» не передбачає надання вступником будь-якої персональної інформації. Вступник лише вводить номер та серію свого атестату про середню освіту, номер сертифікату та пін-код ЗНО. У разі, якщо всі три параметри будуть введені коректно і співпадуть, вступник активує власний кабінет, який вже містить необхідні для вступу до вищого навчального закладу дані. Приймальні комісії ВНЗ, які працюють із «Електронним вступом 2011», мають повноцінний доступ до роботи із системою. Система, у свою чергу, не вимагає особливих технічних можливостей від вищих навчальних закладів.