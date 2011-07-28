В Одесі троє росіян знімали порно у режимі он-лайн

Співробітники Головного управління МВС України в Одеській області викрили в Одесі інтернет-порностудію, яку організували троє громадян Російської Федерації. Про це повідомляє ТСН.

Як повідомляє у середу, 27 липня, відділ зв`язків з громадськістю відомства, перевіряючи інформацію про те, що дві одеситки за допомогою веб-камер через інтернет на кількох сайтах, які займаються поширенням "продукції порнографічного характеру", правоохоронці провели оперативну закупку цієї "продукції".

Пізніше експертиза підтвердила, що поширюване відео містить елементи порнографії.

Слідство порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і поширення порнографічних продуктів) Кримінального кодексу України, після чого міліціонери провели обшук будинку, де розташовувалася порностудія.

Під час проведення обшуку співробітники відділу по боротьбі із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, викрили і затримали злочинну групу, яка спеціалізувалася на виготовленні, збуті і поширенні порнографічної продукції через інтернет.

Серед затриманих: троє громадян РФ віком 25-26 років, які організували і забезпечували діяльність порностудії, і чотири дівчини у віці від 18 до 23 років, які виступали у ролі порно-актрис.

Як зазначає відділ зв`язків з громадськістю, при замовленні клієнта обрана ним дівчина виконувала його еротичні бажання в реальному часі. За хвилину "приватного шоу" клієнт платив 3 долари.

Студія розташовувалася в орендованому семикімнатному будинку в Одесі, який був повністю забезпечений необхідною технікою. Під час обшуку правоохоронці вилучили усе технічне устаткування, а саме: системні блоки, монітори, веб-камери, сервер, кредитні картки і договір на підключення до інтернету.