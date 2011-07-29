Як підвищити тарифи на ЖКГ, щоб ніхто не постраждав

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України до нинішнього опалювального сезону планує підготувати ідеологію формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.

«До початку опалювального сезону і формування бюджетної політики наступного року ми повинні підійти з чітким розумінням, що робити з тарифом, якщо його підвищувати, то як, щоб люди від цього не постраждали. Ми відпрацюємо ідеологію цього процесу, а потім буде ухвалене рішення відповідними органами державного управління. Якщо потрібно - закон, Верховна Рада ухвалюватиме рішення», - сказав міністр.

А.БЛИЗНЮК вважає, що до опалювального сезону необхідно також вирішити питання з введенням диференційованих тарифів на воду для населення.

«Якщо сьогодні європеєць споживає 75 літрів холодної води, 75 літрів гарячої за добу, тобто усього 150 літрів, а ми – 360, то нам треба сказати, що 150 літрів – це одна ціна, 200 – це інша ціна, а 300 – третя ціна. Диференційовано необхідно підходити, як робиться у цивілізованому світі. По електроенергії і газу ця норма у нас вже працює», - пояснив міністр.

А.БЛИЗНЮК зазначив, що при формуванні бюджету на 2012 рік міністерство проаналізує структуру собівартості тарифу, враховуючи соціальні стандарти, енергозбереження, технічне переозброєння, тобто цілий комплекс питань, які допоможуть сформувати оптимальну ціну послуги.