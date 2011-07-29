На шахті в Макіївці - один загиблий, троє постраждалих, ще 11 розшукують

Внаслідок аварії на шахті імені Бажанова ДП "Макіїввугілля" у Макіївці Донецької області загинув один гірник, троє постраждали, ще 11 розшукують.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

У відомстві нагадали, що сьогодні вранці на поверхні шахти сталося руйнування наземної частини ствола клітьового підйому - пристроя для підйому-спуску людей та вантажу висотою 65 метрів.

Станом на 11.30 було відомо про загибель одного гірника, двох врятованих, доля ще десятьох була невідомою.

Станом на 13.30 одна особа загинула, трьох осіб госпіталізовані до лікарні №1 у Макіївці, одного із постраждалих врятували співробітники МНС. Доля 11 - невідома.

Пошукова операція триває.

На місці аварії працюють 13 пожежно-рятувальних відділень ГУ МНС в Донецькій області та 3 відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Робота шахти тимчасово призупинена. Причина руйнування встановлюється.