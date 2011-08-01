В аварії Lexus і Mercedes-Benz загинув співробітник апарату ГУМВС

У Донецькій області в результаті дорожньо-транспортної події загинув співробітник апарату Головного управління МВС України в Донецькій області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, ДТП сталося 31 липня близько 01.15 на автодорозі «Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь». Встановлено, що автомобіль «Lexus», за кермом якого був 34-річний старший інспектор, з невстановлених причин зіткнувся з автомобілем «Mercedes-Benz», що рухався в попутному напрямку, після чого з`їхав у кювет. Від одержаних тілесних ушкоджень водій автомобіля «Lexus» помер на місці.

Перевірку за цим фактом проводить прокуратура Володарського району Донецької області.