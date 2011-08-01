Усі раніше затримані рейси АероСвіту готуються до вильоту

Усі раніше затримані рейси авіакомпанії "АероСвіт" готуються до вильоту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії «АероСвіт - Українські авіалінії», коментуючи скасування і затримку низки авіарейсів 1 серпня 2011 р. через проведення акції протесту пілотами літаків Boeing 737.

«Перебуваючи під тиском як виконавчого комітету профспілки "Ліга Лінійних пілотів", так і певної частини колективу пілотів Боїнг-737, адміністрація в мінімально можливий термін провела необхідні переговори і задовольнила вимоги учасників акції. При цьому приблизно через 4 години після початку акції була досягнута домовленість про вильоти із зарубіжних і українських аеропортів до аеропорту базування "Бориспіль". Згодом було ухвалене рішення про відновлення вильотів з аеропорту "Бориспіль", на даний час усі затримані рейси готуються до вильоту», - зазначається у повідомленні.

Як уточнюють в «АероСвіті», адміністрація авіакомпанії не була заздалегідь повідомлена профспілкою "Ліга Лінійних пілотів" про цю наперед плановану акцію, і не змогла вжити своєчасних заходів для її запобігання. При цьому в компанії називають акцію за масштабами і способою проведення «неадекватною висунутим вимогам».

Як нагадує «АероСвіт», профспілка "Ліга Лінійних пілотів" виступила з вимогою індексації виплат, здійснених адміністрацією авіакомпанії у період соціально-економічної кризи 2008-2009 рр., а також включення до договору з ними нового положення про оплату пілотів Boeing 737, яке передбачає підвищення рівня оплати праці приблизно на 18%. У зв`язку з акцією у понеділок, 1 серпня, у першій половині дня не були своєчасно забезпечені до 5% рейсів "АероСвіту".