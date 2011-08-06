Гірника з аварійної шахти звільнили, щоб не потрапляв в інтернет

Голова Луганської облдержадміністрації Володимир ПРИСТЮК в телефонній розмові з генеральним директором ПАТ «Краснодонвугілля» Олександром ПОТАПЕНКОМ зажадав від керівництва вугільного підприємства поновити на роботі Ігоря СМЕТАНИНА, гірника шахти «Суходільска-Східна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Луганської обласної державної адміністрації

І.СМЕТАНІНА було звільнено після того, як в інтернет потрапило відео, де він розповідає про важкі умови праці на шахті, про те, що справжня причина аварії – «потогінна система праці» на підприємстві.

Хоча в заяві І.СМЕТАНІНА зазначено, що «за власним бажанням», керівник області поставив під сумнів, що це було зроблено добровільно, і дав вказівку керівництву «Краснодонвугілля» у максимально стислі терміни врегулювати конфлікт.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на шахті «Суходільска-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» сталася аварія, що забрала життя 28 гірників.