З даху Печерського суду розкидали фальшиві двохсотгривневі купюри?

«Батьківщина» звинувачує міліцію у сприянні опонентам екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО із організації, очолюваної членом Партії регіонів Олегом КАЛАШНИКОВИМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, як йдеться в повідрмлоенні, в той час, як прихильники Ю.ТИМОШЕНКО із великими труднощами можуть потрапити до Печерського райсуду Києва, міліція продовжує сприяти опонентам Ю.ТИМОШЕНКО із сумнозвісного гурту «регіонала» О.КАЛАШНИКОВА.

Так, за даними прес-служби, «сьогодні міліція забезпечила безперешкодний доступ провокаторам до даху Печерського райсуду Києва, з якого вони скидали фальшиві двохсотгривневі купюри».

На переконання «Батьківщини», це вкотре свідчить про те, що суд над Ю.ТИМОШЕНКО – «це політична розправа, над якою виконавча й судова влада, правляча Партія регіонів та міліція працюють в одній тісно зв’язаній упряжці».