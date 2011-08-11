Генпрокуратура Росії погодилась видати Ландіка

Генеральною прокуратурою Російської Федерації задоволено запит Генеральної прокуратури України від 19 липня 2011 року про видачу в Україну депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА для притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

«Позитивне вирішення українського запиту про видачу у достатньо стислий строк стало можливим завдяки активній позиції Генеральної прокуратури України у цьому питанні», - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що «з метою фактичної передачі Р.ЛАНДІКА в Україну Генеральною прокуратурою України дані відповідні доручення українським компетентним органам».

Довідка УНІАН. 4 липня вночі у ресторані «Баккара» у Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив дівчину.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження Р.ЛАНДІКА. Він був затриманий у Краснодарі (Росія).

19 липня Генеральною прокуратурою України до Генеральної прокуратури Російської Федерації був направлений запит про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягнення його до кримінальної відповідальності за хуліганство.