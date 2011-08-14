Помер відомий індійський актор Шаммі Капур (фото)

Зірка Боллівуду, відомий індійський актор і кінорежисер Шаммі Капур помер сьогодні в одній із клінік Мумбаї.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, причиною смерті стала гостра ниркова недостатність.

Ш.Капуру було 79 років.

Ш.Капур народився 1931 року в Мумбаї у сім`ї легендарного актора Притхвіраджа Капура. У індійському кіно він дебютував 1953 року, а за все своє життя зіграв понад сто ролей. Разом зі своїми братами - Раджем і Шаші - входив до так званої «трійку братів Капур». Багато з його фільмів здобули широкої популярності за рубежем, у тому числі і в СРСР. Серед найзнаменитіших робіт актора - ролі у фільмах "Дикий" (1961 р.), "Професор" (1962 р.), "Всемогутній" (1982 р.).