Азаров: нас не влаштовує скорочення видобутку нафти

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що ПАТ «Укрнафта» має не скорочувати, а збільшувати видобуток нафти.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр заявив під час зустрічі з головою правління ПАТ «Укрнафта» Пітером ВАНХЄКЕ.

«Нас не влаштовують ніякі плани скорочення видобутку нафти. Нам потрібно виходити на стабілізацію . Протягом найближчих двох-трьох років «Укрнафті» необхідно всі свої вільні ресурси спрямовувати на розвиток», – заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, для досягнення результату «Укрнафті» потрібно розробити низку заходів щодо збільшення видобутку нафти. «І уряд, і міністр енергетики та вугільної промисловості будуть активно у цьому сприяти компанії», - пообіцяв голова Кабміну.

Також він висловив готовність провести нараду за участю менеджменту «Укрнафти», представників органів виконавчої та місцевої влади щодо скорочення бюрократичних процедур з отримання ліцензій на проведення буріння.

«З моменту проведення наради до моменту видачі ліцензій ми встановимо жорсткі терміни, і будемо контролювати», - сказав прем’єр-міністр.

Крім того, він підкреслив, що «потрібно широко впроваджувати» новітні прогресивні технології щодо збільшення видобутку нафти, зокрема, горизонтальне буріння і гідро розрив.

При цьому очільник уряду пообіцяв підтримку участі компанії в проектах з розробки сланцевого газу і шахтного метану, доручивши міністрові енергетики й вугільної промисловості Юрію БОЙКУ протягом двох тижнів підготувати відповідні проекти.

Крім того, М.АЗАРОВ підтримав ідею голови правління ПАТ «Укрнафти» щодо виходу на ІРО. «Це реальний інвестиційний ресурс –розміщення частини активів компанії на ІРО», - зазначив голова уряду, додавши, що це питання необхідно добре вивчити.

Своєю чергою, П.ВАНХЄКЕ заявив, що «Укрнафта» може суттєво збільшити видобуток нафти і покращити свої результати за рахунок вдосконалення менеджменту, проведення ІРО в Лондоні, концентрації покращання існуючих активів і впровадження передових технологій.

«Ми хочемо, щоб «Укрнафта» була ефективно діючою компанією, для чого необхідно покращити її організацію… Ми хочемо створити кращу організацію і конкурентоспроможний сервісний сектор», –сказав П.ВАНХЄКЕ.

За його словами, такі ініціативи вже реалізовуються і на високий результат керівництво компанії очікує вже до кінця цього року – початку наступного.

Також сьогодні керівництво компанії вирішує питання, пов’язані з обмеженим обсягом інвестиційних коштів і покращенням використання наявних активів. «Зокрема, ми будемо концентруватися на використанні горизонтального буріння активів і збільшенні гідророзриву», - зазначив він, висловивши упевненість в успішності запланованих заходів.

П.ВАНХЄКЕ також підкреслив, що для суттєвих змін компанія розраховує на вливання крупних інвестицій.