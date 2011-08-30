У міліції кажуть, що вболівальника «Динамо» відпустили з миром

Міліція не висувала жодних обвинувачень київському вболівальнику, затриманому вчора за підозрою у побитті стюарда стадіону ім. Лобановського під час футбольного матчу «Динамо» (Київ) – «Карпати» (Львів).

Як повідомили УНІАН у ВГЗ ГУ МВС України у м. Києві, в райуправлінні міліції вболівальника опитали з приводу подій, провели ряд очних ставок, в тому числі з потерпілим, який упізнав молодого чоловіка, зауваживши, що бачив його серед осіб, які його побили.

Натомість особа, на яку вказав потерпілий, зауважила, що навпаки намагалася припинити бійку.

За даними міліції, вболівальнику не висунуто будь-яких звинувачень, він не має будь-якого процесуального статусу і після проведення слідчих дій вчора був відпущений.