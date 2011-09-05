Синод єпископів УГКЦ зібрався, щоб визначити стратегію

Сьогодні у бразильському місті Куритиба розпочав роботу Синод єпископів Української греко-католицької церкви, повідомляє департаменту інформації УГКЦ.

Водночас, як повідомив УНІАН директор департаменту отець Ігор (ЯЦІВ), офіційне відкриття Синоду відбулося вчора, 4 вересня, прочитанням декрету глави УГКЦ, на урочистому закритті V сесії Патріаршого Собору УГКЦ у місті Прудентополі.

У роботі Синоду, який очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК), беруть участь єпископи з України, США, Канади, Бразилії, Аргентини, Австралії і країн Західної Європи.

Варто зазначити, що це перший Синод УГКЦ, який очолив Блаженніший Святослав, після обрання його главою церкви.

За словами о.Ігоря, робота синоду розпочалася з молебню до Святого Духа, який очолив Владика Богдан (ДЗЮРАХ), секретар Синоду. На завершення молебню єпископи склали присягу, потім до залу засідань була урочисто внесена книга Євангелій. Після цього розпочалася перша сесія.

За словами Глави УГКЦ головною темою цього Синоду буде «Стратегії розвитку УГКЦ».

Блаженніший Святослав також коротко нагадав підсумки минулорічного Синоду, на якому розглядали тему євангелізації.

«Ми осмислили, що євангелізація – це діяльність усієї Церкви – це те, що Церква робить, усе, що вона проповідує, відчинене одному – проповіді Божого слова, проповіді Євангелія як словом, так і ділом. Отож, ми мусимо бачити євангелізацію як багатогранне діяння життя церкви. Тому підсумковий документ щодо євангелізації випливатиме з цього стратегічного бачення розвитку нашої Церкви», – сказав глава УГКЦ.

Синод єпископів Української греко-католицької церкви триватиме до 10 вересня.