Помер Юрій Кузьменков

У Підмосков`ї вранці 11 вересня помер актор театру Моссовєта Юрій Кузьменков, який став одним із кращих виконавців ролі Василя Тьоркіна.

Як передає РІА Новости, 70-річний актор помер на дачі. У нього стався серцевий напад. Дружина актора, помічник режисера театру Галина КУЗЬМЕНКОВА, викликала швидку допомогу, але по прибуттю медики змогли тільки констатувати смерть.

Ю.Кузьменкова було прийнятя в трупу театру Моссовєта в 1964 році, він також знімався в кіно. Його перші зйомки відбулися ще в студентських років. Він часто грав військовослужбовців. Ролі, що найбільш запам`яталися, зіграв у фільмах "Служили два товариші" (солдат), "Вас викликає Таймир" (постачальник Дюжиков), "Велика перерва" (староста класу Ваня Федоскін), "За сімейними обставинами" (Мітюхін), "Ширлі-мирлі" (пастух).

Див. також Юрій Кузьменков: Правда в нашому акторському ремеслі одна