Чорноморський флот у Криму приваблює російських туристів

Базування Чорноморського флоту Росії у Криму не впливає на розвиток туризму на півострові.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим – міністр курортів і туризму АРК Георгій ПСАРЬОВ.

«Для росіян Крим близький за ментальністю, у нас одна мова і традиції. А присутність ЧФ, на мою думку, не впливає на розвиток санаторно-курортної галузі», - сказав він.

За словами Г.ПСАРЬОВА, цього року Крим відвідали вже близько 1 млн. туристів з Росії.

«Ми розраховуємо, що в осінній період, в оксамитовий сезон, туристичний потік збільшиться», - сказав він.

У свою чергу, голова Асоціації туроператорів Криму Борис ЗЕЛЕНСЬКИЙ відзначив, що десятки тисяч туристів наприкінці липня приїжджають до Севастополя на святкування Дня Військово-морського флоту РФ. «Цього дня кількість жителів Севастополя потроюється, і ці люди приїжджають не на день, а на тиждень – на два», - сказав він.

За словами Б.ЗЕЛЕНСЬКОГО, туристи з пострадянських країн відвідують Севастополь насамперед через військові кораблі, які можна побачити у місті. «Це одна з яскравих, визначних пам`яток, особливо для громадян РФ, які відчувають певну гордість, бачивши свій флот у Севастополі», - сказав він.