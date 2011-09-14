Група "ВВ" оголосила конкурс

Українська група "Воплі Відоплясова" оголосила конкурс на краще виконання пісень зі свого репертуару. Результатом стане народний інтернет-трибют, який буде представлений в грудні.

Як повідомляється на сайті колективу, в трибюті, приуроченому до 25-річчя "Воплів", може взяти участь будь-хто незалежно від віку, рівня музичної підготовки і місця проживання.

«Традиційна ідея трибюту, коли одні артисти виконують пісні інших артистів, сьогодні вже не актуальна, оскільки результат завжди передбачуваний, а отже – нецікавий, – говорить фронтмен «ВВ» Олег СКРИПКА. – Інша справа – творчий альянс з публікою, це – чистий аркуш. Ми знаємо, що наш слухач – людина творча, обдарована. Дуже хочеться подивитися на власні пісні очима наших фанів, для нас це буде найкращим подарунком до ювілею».

Конкурс відкритий для всіх шанувальників «ВВ» – від професійних музикантів і груп до початківців, а також просто людей, які хочуть таким чином привітати улюблену групу з ювілеєм. Вік і географія учасників конкурсу не обмежені, стилістичні рамки – відсутні. Головне – щирість і оригінальність прочитання матеріалу.

Для участі в конкурсі необхідно зняти на відео виконання будь-якої пісні з репертуару «ВВ», викласти його в Інтернеті (YouTube, VKontakte або Facebook) і відправити посилання за адресою vopli.tv@gmail.com. Ролики публікуватимуться мірою надходження на офіційних сторінках «Воплів» у соціальних мережах (YouTube, VKontakte, Facebook, Twitter).

Роботи приймаються до 15 листопада. Підсумки конкурсу будуть підведені на початку грудня.

Переможця конкурсу визначать особисто музиканти групи «ВВ». Головним призом стане iPad 2.

З кращих версій буде складено народний інтернет-трибют, який вийде в грудні. Автори найцікавіших робіт також дістануть можливість заспівати разом з групою на концертах туру.