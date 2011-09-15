У Сопоті відбудеться перший бізнес-форум "Східного партнерства"

30 вересня у Сопоті (Польща) відбудеться перший бізнес-форум «Східного партнерства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві директор економічного департаменту Польської конфедерації приватних підприємців «Левіатан» Яцек АДАМСЬКІ.

Організаторами заходу виступили Польська конфедерація приватних роботодавців «Левіатан» і Конфедерація європейського бізнесу. Міністерство закордонних справ Польщі виконує функцію співорганізатора.

У першому бізнес-форумі «Східного партнерства» візьмуть участь кількасот представників країн «Східного партнерства» і Європейського Союзу: інвестори і підприємці, менеджери, представники організацій підприємців і роботодавців, представники урядів і Єврокомісії, а також експерти-економісти.

Від України у форумі візьме участь перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Заступник директора Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ Польщі Піотр ЦИЄЦЬВЕЖ зазначив, що головна мета проведення форуму - розробка і надання рекомендацій бізнес-спільноти з питань напрямів розвитку «Східного партнерства» у сфері економіки, а також активізація бізнес-спільноти у країнах «Східного партнерства», що виступає за економічну інтеграцію з ЄС.

«Ми знаємо, що вельми багато проблем з обох сторін. Ми хочемо показати можливі рішення, які можуть бути ухвалені ЄС для того, щоб прискорити процес співпраці між компаніями із Західної Європи, Євросоюзу і країн «Східного партнерства», - сказав він.