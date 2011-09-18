Наркогрупа налагодила широку торгівлю опієм власного виробництва

На Тернопільщині під час збуту наркосировини на суму 45 тис. грн. затримали групу наркоторговців.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, група, до склади якої входили п’ять раніше судимих осіб, займалася розповсюдженням наркотиків не тільки на Тернопільщині, а й в Донецькій, Одеській областях та в Криму.

Очолював групу 39-річний тернополянин, якого нещодавно звільнили з тюрми. Він організував посів наркосировини цілими плантаціями у малодоступних для сторонніх місцевостях. Після цього урожай переробляли у співмешканки ватажка групи у селі Саранчуки Бережанського району.

За постачання та збут виготовлених наркотиків на півдні та сході України відповідали двоє учасників групи, ще один продавав на Тернопільщині.

Співробітники обласного управління боротьби з організованою злочинністю затримали членів угрупування, зафіксувавши продаж ними однієї із партій – на 45 тис. грн.

Після поведених обшуків у затриманих вилучено 25 кг макової соломки, 250 г ацетильованого опію та 18 тис. грн. також конфісковано два автомобілі та 17 мобільних телефонів.