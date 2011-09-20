АМК: у Києві безплатні медичні послуги стали платними

Антимонопольний комітет України зобов’язав Київську міську державну адміністрацію привести свої дії щодо регулювання тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я, у відповідність до вимог законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

Як встановив комітет, відсутність належного регулювання у галузі платної медицини з боку КМДА призвело до необґрунтованого стягнення з громадян у місті Києві коштів за послуги, що мають надаватися безкоштовно. А також до завищення вартості медичних послуг.

По-перше, наголошують в АМК, Київміськдержадміністрація не встановлює тарифи на платні медичні послуги, хоча це передбачено постановою КМУ від 25 грудня 1996 р. № 1578 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». Натомість тарифи затверджують комунальні заклади, а Головне управління цінової політики та Головне управляння охорони здоров’я лише їх погоджують.

По-друге, Головне управління цінової політики адміністрації фактично самоусунулося від перевірки цих тарифів та неправомірно зобов’язало комунальні заклади здійснювати експертизу тарифів виключно у стороннього підприємства – ТОВ «Медицина ВМ». «Статутний фонд товариства становить 40 тис. грн. та складається з велосипеда, пральної машини, газової плити, електробритви тощо. У результаті цих дій комунальні заклади протягом 2010 року та першого півріччя 2011 року понесли додаткові витрати на загальну суму 900 тис. грн.», - йдеться в повідомленні АМК.

Наслідком таких підходів КМДА стало те, що до переліків платних послуг входять такі, які відповідно до нормативно-правових актів мають надаватися безкоштовно. А саме: прийоми, застосування одноразових рукавичок лікарем, послуги з накладання та зняття пов’язок, оформлення довідок та історії хвороби тощо. При цьому, як показали результати дослідження, кількість платних медичних послуг у комунальних закладах Києва варіюється від 100 до 1300. Разом з цим, розміри тарифів на ці послуги перебувають у діапазоні від 5 грн. до 11 тис. грн. (без ПДВ).

За результатами проведеного аналізу калькуляції вартості послуг виявлено, що основну частину витрат становлять: заробітна плата, премії медичного персоналу у розмірі 100–300 відсотків від окладу, а також прибуток у розмірі 30 відсотків.

Такі дії Київської міської державної адміністрації містять ознаки порушення конкурентного законодавства, наголосили в АМК.