Попов береться за два тижні зламати «абсолютно корупційну схему»

Голова столичної міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив головам райдержадміністрацій за два тижні передати у перепідпорядкування комунального підприємства “Київпарксервіс” всі паркувальні майданчики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні на розширеному засіданні колегії КМДА.

“Ще одне питання, на якому я б зупинився, це паркування автомобілів. ”, - наголосив він.

“До цього часу протидію на місцевому рівні ми відчуваємо. Я до вас, глав адміністрацій, востаннє звертаюсь, щоб ми найближчим часом передали паркомісця та території до нашого комунального підприємства “Київпарксервіс”. Будемо дуже жорстко контролювати разом з правоохоронними органами роботу цих підприємств. Сьогодні величезний потік просто йде у кишені... окремому бізнесу, а не в бюджет... Прошу за два тижні це питання закрити”, - наголосив О.ПОПОВ.

Він доручив керівнику “Київпарксервісу” на початку жовтня доповісти про ситуацію з перепідпорядкуванням парковок.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2007 р. КМДА видало розпорядження, згідно з яким госпрозрахунковий підрозділ «Служба «Київпарксервіс» комунального підприємства «Київдорсервіс» визначено єдиним оператором впровадження та експлуатації автоматизованої системи паркування в столиці.

Планувалося, що комунальне підприємство забезпечить відеоспостереження за паркувальними майданчиками і введе безготівкову форму оплати за паркування.