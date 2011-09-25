Янукович обіцяв допомогти повернути в Україну прах Ярослава Мудрого
00:00, 25 вересня 2011Суспільство
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Працівники "Софії" підказали
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв посприяти поверненню в Україну праху Ярослава Мудрого.
Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЯНУКОВИЧ заявив під час спілкування зі співробітниками Національного заповідника «Софія Київська».
В.ЯНУКОВИЧ також пообіцяв посприяти поверненню в Софійський собор і з-за кордону ікони Миколи Мокрого.
Як повідомляв УНІАН, вранці глава держави взяв участь в урочистостях за нагоди 1000-річчя Софійського собору. У Митрополичих палатах Національного заповідника «Софія Київська» глава держави оглянув виставку «Пам’ятки сакрального мистецтва XV – XVII століття», запалив свічку біля Царських врат та виступив на урочистостях з промовою.
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