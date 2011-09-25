У Черкаській області СБУ викрила канал контрабанди деревного вугілля до Німеччини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління СБУ в Черкаській області, співробітники СБУ припинили протиправну діяльність службових осіб однієї з черкаських фірм, які організували контрабандні поставки до Німеччини через митний кордон України деревного вугілля.

Встановлено, що службові особи черкаської фірми уклали угоду з іноземною компанією на поставку деревного вугілля неагломерованого. Під час переміщення через державний кордон на пункті пропуску Ягодинської митниці правопорушники пред’являли інвойси та вантажно-митні декларації із завідомо неправдивими даними щодо виробника товару.

Діючи за такою протиправною схемою зловмисникам вдалося перемістили контрабандним шляхом понад 300 тонн деревного вугілля на суму майже 1,5 млн. грн.

Слідчими Управління СБУ в Черкаській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Триває слідство.