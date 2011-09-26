Росія відмовилася від ідеї втягти Україну в Митний союз?

Росія за підсумками переговорів Медведєва, Януковича і Путіна вже не наполягає на членстві України в Митному союзі і готова обговорювати створення тристороннього газового консорціуму з Євросоюзом на базі української газотранспортної системи (ГТС), пише газета "КоммерсантЪ".

За даними джерел "Коммерсанта", російська влада може відмовитися і від позиції щодо залучення України в МС.

"Зустріч була знаковою для Януковича, - сказав "Ъ" один з російських переговорників .- Обидва керівники - і Медведєв, і Путін - знайшли час з ним зустрітися, це важливо для українського президента". Що ж до неодмінного залучення Києва до МС, то "далеко не факт, що така установка є актуальною. Набагато важливішим є питання участі Росії в управлінні українською ГТС", - зазначив російський чиновник.

У Києві також вважають, що після суботньої зустрічі питання про членство України в Митному союзі можна вважати закритим. "Київ не збирається інтегруватися в МС. Ви подивіться на нашого президента - хіба він може прогнутися?" - заявив виданню високопоставлений український дипломат.

За словами джерел "Ъ" в українському Мінпаливенерго, ще на початку минулого тижня ідея тристороннього консорціуму не знаходила розуміння у російського керівництва. Тепер експерти говорять про більшу ймовірність його створення. Судячи з усього, консорціум все-таки буде створено. Питання, в якому форматі - дво- чи тристоронньому ... І залежно від того, як Москва і Київ вирішать проблему ГТС, очевидно, буде вирішуватися і питання ціни на російський газ для Україні. Принаймні, раніше Дмитро Медведєв заявляв, що Київ може отримати знижку, якщо "зробить Росії привабливу комерційну пропозицію", маючи на увазі продаж ГТС.

За словами українського дипломата, в суботу було вирішено, що в середині жовтня зустрінуться керівники "Газпрому", "Нафтогазу", а також профільних міністерств РФ і України, щоб обговорити можливий формат газового консорціуму.

При цьому, за даними газети, вже в жовтні стане відомо, чи отримає України знижку на російський газ. На цей місяць заплановані дві зустрічі Медведєва і Януковича, а також переговори глав "Нафтогазу" і "Газпрому".