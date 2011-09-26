За найкращий логотип і слоган Києва обіцяють 50 тисяч

З 30 вересня до 15 лютого наступного року в Києві проводитиметься конкурс на кращий туристичний слоган і туристичний логотип міста.

Як повідомили УНІАН у Відділі інформаційного забезпечення Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Логотип і слоган буде використано в рекламних, комунікаційних та інших заходах для формування позитивного іміджу української столиці за кордоном, збільшення її привабливості на міжнародній туристичній арені. Логотип передбачатиме графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення, а слоган – ключову ідею.

Кінцевий термін подання конкурсних робіт – 20 жовтня 2011 року (за поштовими штемпелями).

Заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ повідомив, що конкурс проводитиметься у три етапи. «Перший – передбачає відбір професійним журі 10-ти робіт фіналістів, їхні імена назвуть не пізніше 15 листопада. На другому етапі кияни самі оцінюватимуть відібрані роботи. На третьому ж етапі їх оцінюватимуть іноземці. Способи підрахунку голосів можуть включати соціологічні опитування, СМС-голосування, інтернет-голосування тощо», – сказав О.ПУЗАНОВ.

Переможцем стане той, хто набере найбільше балів за підсумками другого і третього етапів, він отримає премію у розмірі 50 тис. грн.