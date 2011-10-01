Янукович присудив Державні премії України в галузі освіти
Про це повідомили у прес-службі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присудив Державні премії України в галузі освіти з нагоди Дня працівників освіти.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Цьогорічними лауреатами стали 19 науково-педагогічних працівників.
Розмір Державної премії в галузі освіти встановлюється Указом Президента України. У 2011 році він становить 150 тис. грн.
Щороку присуджуватимуться п`ять Державних премій, по одній у п’яти номінаціях: дошкільна і позашкільна освіта; загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; наукові досягнення в галузі освіти.
Глава держави також підписав Указ про призначення грантів докторам наук для проведення наукових досліджень і Указ про нагородження працівників освітньої галузі.