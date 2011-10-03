МВС: фальсифіковані презервативи несуть загрозу для користувачів

Житомирська міліція запобігла реалізації контрафактних презервативів у 10 областях України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) УМВС в Житомирській області Анатолій КОРЧЕМЛЮК.

За його словами, слідчим управлінням УМВС в області порушено кримінальну справу відносно трьох членів організованого злочинного угруповання за ознаками складу злочину ч.3 ст.229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що підозрювані упродовж грудня 2010-го - вересня 2011 року розповсюджували контрафактні засобів індивідуального захисту на території щонайменше 10 областей України.

Для цього вони створили в мережі Інтернет магазин, де розмістили інформацію про продукцію, її вартість та контактні номери телефонів. Зацікавлені особи відгукнулись на пропозицію, привабливість якої полягала передусім у заниженій ціні на товар відомих виробників. Таким чином зловмисники налагодили співпрацю зі своїми регіональними представниками у 10 областях України та Києві.

Ця незаконна мережа реалізації фальсифікату охопила роздрібну торгівлю в магазинах, кіосках, автозаправочних станціях та аптеках. "Презервативи закуповувалися по 3,5 грн. за упаковку, а продавалися по 25-30 грн.", - повідомили в МВС.

Висновки експертів свідчать, що фальсифікована продукція не відповідала жодним нормативним вимогам якості, а тому несла потенційну загрозу для її користувачів.

Для викриття діяльності злочинного угруповання оперативниками УМВС було проведено комплекс спеціальних заходів, результатом яких стало затримання трьох підозрюваних та вилучення великої партії товару на загальну суму близько 0,5 млн. грн.