Керівники чотирьох обласних управлінь земресурсів отримали догани

Голова Державного агентства земельних ресурсівСергій ТИМЧЕНКО сьогодні оголосив догану керівникам чотирьох головних управлінь земельних ресурсів у Чернівецькій, Луганській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях за неналежне виконання завдання з ліквідації затримки в реєстрації та видачі громадянам державних актів на право власності на землю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, у Чернівецькій області видано всього 82 акти із загальної затримки в 17600 актів, у Луганській області - 971 акт із 13650, в Івано-Франківській – 1522 акти з 14 000, у Хмельницькій видано 1119 актів із 10155.

«Після другого попередження ті, хто ігнорує доручення Президента, хто не розуміє важливості цієї роботи й не йде назустріч людям, будуть звільнені з посад без права надалі працювати у сфері земельних відносин», - сказав С.ТИМЧЕНКО.

У прес-службі нагадали, що в Україні проходить кампанія з видачі державних актів та ліквідації багаторічних черг.

Станом на 4 жовтня в Україні вже видано 68 574 акти з 330 тисяч. Зокрема, у Чернігівській області видано 4206 актів (37% від загальної черги), у Тернопільській – 3064 (49%), у Рівненській - 3 509 (33%), у Кіровоградській - 2 990 (82%), у Київській – 10788 (27%), у Львівській області – 8510 (27%).

При цьому найбільшими боржниками залишаються: Київська область – 39518 актів, Львівська – 30582, Полтавська – 18152. Найменша кількість затримок у Херсонській області – 2625, Кіровоградській – 3637, Дніпропетровській – 5790.

«Зараз проходить реорганізація органів земельних ресурсів. Жоден керівник територіальних підрозділів Держкомзему будь-якого рівня не буде перепризначений на аналогічні посади в Держземагентстві, якщо в регіоні не будуть ліквідовані борги з видачі державних актів», - заявив голова відомства.