Мер Донецька не знає, що суд скасував підвищення плати за житло

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО заявляє, що не знає про судову ухвалу Ворошиловського районного суду Донецька, що відмінив 10 жовтня рішення міськради про підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Мер зазначив, що в міськраді є лише рішення суду від 4 жовтня 2011 року, в якому Ворошиловський районний суд Донецька визнав законним рішення Донецької міської ради про корегування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкової території житлового фонду територіальної громади м. Донецька (від 25.02.2011 №4/15).

«У мене є конкретна ухвала Ворошиловського суду від 4 жовтня 2011 року. Я констатую ті документи, які у мене є. Інших документів, яких у мене немає, я як посадовець не маю права коментувати», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Ворошиловський районний суд міста Донецька скасував рішення Донецької міської ради про підвищення тарифів на послуги ЖКГ від 25 лютого 2011 року №4/16. За інформацією безпартійного депутата Ленінської районної ради міста Донецька Дмитра ВЕРЗІЛОВА, який представляв у цьому суді інтереси жителя міста Донецька Сергія ГРЕЧКА, представники Донецької міськради не змогли дати економічного обгрунтування й довести законність своїх дій при підвищенні комунальних тарифів на 80% із березня 2011 року.

Депутат райради вказав суду на порушення більш ніж десяти статей Конституції та Законів України при ухваленні цього рішення, а також на порушення Цивільного Кодексу України й постанови Кабінету міністрів України.