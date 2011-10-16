Кадиров відрядив свого заступника на допомогу чеченцям в Одесі

Чеченська громада Одеси неабияк стурбована «пресингом» правоохоронців після історії зі штурмом і знищенням банди кілерів. У зв`язку з цим до Одеси навіть приїхав заступник голови Чеченської республіки Ідріс Усманов, який зустрівся з керівництвом одеської міліції. Про це газеті "Сегодня" розповів начальник облУВС Михайло Яцков.

«Представники громади висунули претензії - нібито міліція чинить тиск, піддаючи необгрунтованим перевіркам усіх одеських чеченців. Але це абсолютно не так. Міліція припиняє діяльність будь-яких злочинців незалежно від їх національності. Ніякого тиску на чеченську громаду Одеси з боку правоохоронців не існує», - стверджує Яцков.

Після знищення двох кілерів на 9-й станції Фонтану були затримані 5 їх спільників, знайдено багато боєприпасів і зброї, а також література екстремістського змісту.

Днями правоохоронці затримали в Ізмаїлі чеченця, якого підозрюють у скоєнні замовного вбивства. «Він «кришував» нелегальні посіви конопель у районі і очолював цілу мережу зі збуту наркотиків. Також його підозрюють в тому, що він убив свого конкурента. Є інформація, що він був знайомий з Асланом Дікаевим, але її ми поки перевіряємо», - пояснив один із співробітників облпрокуратури на правах анонімності.