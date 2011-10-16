У Торезькій колонії знайшли мертвим засудженого

У Донецькій області в Торезькій виправній колонії № 28 вбито засудженого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, тіло чоловіка було виявлено 14 жовтня на території промислової зони з численними колото-різаними ранами.

Керівництвом виправної установи до місця пригоди було викликано слідчо-оперативну групу органів внутрішніх справ, а також повідомлено органи прокуратури.

За фактом надзвичайної події порушено кримінальну справу, ведеться слідство.

Крім того, керівництвом Управління Державної пенітенціарної служби України у Донецькій області проводиться службова перевірка на предмет виявлення причин та обставин даної надзвичайної події.

Оперативний стан в згаданій установі є задовільним. Діяльність установи перебуває під посиленим контролем з боку керівництва обласного управління Державної пенітенціарної служби України, йдеться у повідомленні.