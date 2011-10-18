Після пікетування одеська "Просвіта" отримала пристойну пропозицію

Після пікету біля стін Одеської обласної ради Одеському обласному об’єднанню Товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка пообіцяли надати нове приміщення.

Про це УНІАН повідомили у Громадській ініціативі «Оновлення країни».

17 жовтня, представники обласного об’єднання товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка провели пікет біля стін Одеської обласної ради. До пікету приєднались активісти проукраїнських партій та організацій.

Основною вимогою пікетувальників було припинення процедури виселення «Просвіти» з орендованого приміщення та встановлення адекватної орендної плати на рівні із іншими національно-культурними товариствами Одещини.

Як повідомляє «Оновлення країни», керівник обласного товариства «Просвіта» Олександр СТЕПАНЧЕНКО та представник громадської ініціативи «Оновлення країни» Сергій ГУЦАЛЮК потрапили на особистий прийом до голови обласної ради Миколи ПУНДИКА для того, щоб передати резолюцію та обговорити подальшу долю «Просвіти».

В результаті зустрічі голова облради пообіцяв, що Товариству до кінця року нададуть нове приміщення, а також встановлять нормальну орендну плату, таку, як і в інших національно-культурних товариств Одещини.

«Завдяки тому, що до виселення «Просвіти» була привернута увага з боку журналістів та громадськості, справа нарешті отримала позитивне зрушення. Голова обласної ради Микола ПУНДИК зайняв державницьку позицію в цьому питанні – це дуже добре», - наголосив С.ГУЦАЛЮК.

Я повідомлялося, 12 жовтня до приміщення товариства «Просвіта» прийшли судові виконавці, які вимагали до 17 жовтня звільнити орендоване приміщення.