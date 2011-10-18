У міліцейському виші Львова торгували «Калашами» по $500?

Зі складів Держуніверситету МВС безслідно зникли близько 140 пістолетів Макарова, кілька автоматів Калашникова, гвинтівки і навіть кулемет. Це найбільше, за словами експертів, розкрадання бойової зброї в Україні з радянських часів виявила комісія МВС. Як пише "Сегодня"з посиланням на свої джерела, підозрюють одного з працівників вузівського складу (його затримали), який продавав пістолети по 350 доларів за ствол, а автомати - по 500 доларів.

Через прес-секретаря вузу Олексія Панова керівництво університету спробувало довести до журналістів версію про те, що зброя зникла зі складу не одразу. Її, мовляв, розкрадали протягом останніх десяти років. А тому, провину за зникнення цілого арсеналу можна перекласти на безлад, який в міліції ніби розвів невгамовний екс-міністр Луценко. Але, як стало відомо «Сегодня» з власних джерел, наприкінці вересня в університеті проводилася ревізія запасів зброї. І вся зброя (принаймні, так зазначили в акті перевірки) знаходилася на місці. До того ж нардеп Геннадій Москаль підлив масла у вогонь, повідомивши, що «зброя з львівського університету внутрішніх справ зникла тиждень тому».