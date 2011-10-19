Начальника відділу дізнання кримського МНС спіймали на хабарі

Співробітники управління боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримали начальника відділу дізнання Головного управління МНС у Криму при отриманні 5 тис. грн. хабара від підприємця за неприпинення експлуатації складу магазину, що належить йому.

Республіканська прокуратура порушила кримінальну справу, повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі наглядового відомства Криму.

"Працівника органу пожнагляду затримано вчора "на гарячому". Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 3 статті 368 КК України (отримання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище)", - сказано у прес-релізі.

Якщо вину співробітника МНС буде доведено, йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Прізвища підозрюваного в повідомленні прокуратури не вказано.