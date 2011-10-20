Побиття журналіста вирішили вважати "замахом на вбивство"

Слідчий відділ Ленінського райвідділу ГУ УМВС України в Миколаївській області перекваліфікував статтю кримінальної справи, порушеної за фактом нападу на журналіста газети «Наш город Николаев» Олександра ВЛАЩЕНКА вночі з 16 на 17 жовтня з «пограбування» на «замах на вбивство».

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник сектора зв`язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області Ольга ПЕРЕДЕРЕНКО.

У своїй заяві, яку О.ВЛАЩЕНКО написав в Ленінському райвідділі міліції, він вказав, що «невідомий, застосувавши фізичну силу, відібрав у нього сумку з фотоапаратом «Нікон» і двома мобільними телефонами». Він відмовився від надання йому медичної допомоги і був доставлений додому. На підставі його заяви кримінальну справу було порушено за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України – «грабіж».

Того ж дня, 17 жовтня, після того, як журналіст звернувся по допомогу до лікарні швидкої медичної допомоги й пройшов там медичний огляд, медики встановили, що йому було завдано «вогнепальне проникаюче поранення лобової області». Після цього слідчим відділом Ленінського РВВС статтю «грабіж» було перекваліфіковано в «розбій» - ч. 1 ст. 187 КК України.

За час проведення розслідування стан здоров`я О.ВЛАЩЕНКА погіршився, а за результатами подальших медичних обстежень було встановлено, що в «мозковій речовині знаходиться чужорідне тіло».

Імовірно цим предметом є куля від пневматичної зброї, якою було здійснено постріл.

За результатами цього обстеження слідчий перекваліфіковував вказану статтю кримінальної справи.

У службовій записці із цього приводу сказано: «Є підстави вважати, що завдані тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких. Тому скоєний злочин перекваліфіковано. Дії невстановленої особи також підпадають під кваліфікацію ч.2 ст.115 і п.6 ч.2 ст. 115 КК України як замах на умисне вбивство, здійснене з корисливих мотивів.

УМВС України в Миколаївській області звернулося до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо осіб, причетних до скоєння цього злочину, їх можливого місця перебування або обставин події, подзвонити за телефонами: (0512) 21-61-11, (0512) 21-61-92, 102 або прийти за адресою: 12-та Продольна, 42-а (Ленінський РВВС) або звернутися в найближчий підрозділ органів внутрішніх справ.

Конфіденційність і грошову винагороду міліція гарантує.

За словами О.ПЕРЕДЕРЕНКО, наразі у справі проводяться слідчі й оперативно-розшукові дії, тому важлива будь-яка інформація, що може допомогти слідству. Розмір грошової винагороди визначатиметься за ступенем корисності тієї інформації, яку буде надано.

Стан О.ВЛАЩЕНКА, який перебуває в нейрохірургічному відділенні ЛШМД, залишається тяжким.