Козак запевняє, що скорочень на «Укрзалізниці» не буде

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК запевнив трудовий колектив залізничної галузі, що у зв`язку із змінами у формуванні маршрутів ніяких кадрових звільнень не буде.

Про це УНІАН повідомляє прес-центр «Укрзалізниці».

«Залізнична галузь завжди вимагає висококваліфікованих кадрів. Щорічно ми працевлаштовуємо молодь і прагнемо утримати досвідчених працівників. Сьогодні галузь стоїть на порозі багатьох змін у різних її секторах, які у деяких працівників можуть викликати тривогу за власне робоче місце. Хочу заспокоїти представників пасажирського сектора: жоден працівник у зв`язку зі змінами підходу до формування маршрутів не буде звільнений», - наголосив генеральний директор «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, він провів кілька зустрічей з членами Профспілки залізничників і транспортних будівельників України, під час яких повідомив, що всі, хто обслуговує маршрути пасажирських поїздів, навіть в умовах змін, і надалі залишаться працювати в залізничній галузі. Крім того, за його словами, перепрофілювання кадрів здійснюватиметься за рахунок залізниць України.

При цьому гендиректор особисто контролюватиме, щоб ніяких звільнень працівників пасажирського сектора не відбулося. У разі виникнення будь-яких непорозумінь з цього питання у відомстві просять звертатися за телефоном приймальні генерального директора (465-00-10) і інспекції з контролю при генеральному директорі (465-02-90).

При цьому В.КОЗАК просить працівників галузі не піддаватися паніці й не реагувати на провокації людей, які не представляють трудовий колектив залізничників.

Нагадаємо, залізниці для мінімізації збитковості пасажирських перевезень в листопаді ц.р. внесуть зміни до розкладу руху ряду пасажирських поїздів і приміських поїздів. Зокрема, деякі маршрути скасують, періодичність курсування деяких скоротять. У зв`язку з цим від залізничників звучали побоювання щодо можливих скорочень.