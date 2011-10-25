Могильов назвав максимальну суму хабара, зафіксовану цього року

Максимальна сума хабара, зафіксована цього року в Україні працівниками міліції, склала 10,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

Він пояснив, що вказану суму вимагав голова однієї з райдержадміністрацій Хмельницької області за виділення 30 га землі.

Усього ж, як зазначив міністр, протягом цього року працівниками органів внутрішніх справ було виявлено близько 3 тисяч таких злочинів як серед представників органів влади, так серед працівників контролюючих органів.

Зокрема, за словами А.МОГИЛЬОВА, зафіксовано 347 фактів отримання хабара на суму понад 10 тис. грн., 150 випадків отримання понад 30 тис. грн. і 115 випадків отримання хабарів на суму понад 100 тис. грн.

У той же час міністр шкодує, що реальне покарання несуть лише чверть затриманих за хабарництво.