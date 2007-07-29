У Києві викрили шахраїв, які нагріли руки на 1 мільйон доларів

В місті Києві працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зазначені особи в 2005 році уклали угоду з товариством з обмеженою відповідальністю на поставку металопрокату, але умови договору не виконали. Отримані грошові кошти, у сумі понад 1 млн. доларів, привласнили. Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).