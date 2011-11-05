Польські дипломати спіймалися з великою партією контрабанди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звільнив двох співробітників посольства Польщі в Москві, затриманих при спробі контрабандного ввезення 100 тисяч штук сигарет, повідомив журналістам прес-секретар польського зовнішньополітичного відомства Марчин Босацький.

За його словами, співробітники посольства Польщі в РФ були затримані польською Прикордонною вартрю у Тересполі (з білоруського брку - прикордонний перехід "Брест").

"Міністр Сікорський прийняв рішення про негайне звільнення", - наводить його слова РІА "Новости".

Прес-секретар Надбужаньского відділу Прикордонної варти Даріуш Сенецький розповів, що затримані мали при собі службові паспорти. "Сигарети намагалися незаконно ввезти на автомобілі з дипломатичними номерами", - додав він.

Вартість контрабандних сигарет оцінюється в 50 тисяч польських злотих (близько 16 тисяч доларів США).

Прикордонна варта направить справу до суду.