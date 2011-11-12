Голова ВККС пропонує скоротити суддям перший строк до трьох років
09:31, 12 листопада 2011Суспільство
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Цілком достатньо
Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор САМСІН вважає за доцільне скоротити з п’яти до трьох років перший строк призначення суддею.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора, виступаючи на відкритті в Києві конференції "Незалежність суддів України".
"Необхідно скоротити перший строк призначення судді з п’яти до трьох років", - зазначив І.САМСІН.
Він пояснив, що трьох років буде достатньо, щоб кваліфікаційна комісія отримала можливість оцінити роботу кандидата на призначення суддею безстроково.
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