Голова ВККС пропонує скоротити суддям перший строк до трьох років

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор САМСІН вважає за доцільне скоротити з п’яти до трьох років перший строк призначення суддею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора, виступаючи на відкритті в Києві конференції "Незалежність суддів України".

"Необхідно скоротити перший строк призначення судді з п’яти до трьох років", - зазначив І.САМСІН.

Він пояснив, що трьох років буде достатньо, щоб кваліфікаційна комісія отримала можливість оцінити роботу кандидата на призначення суддею безстроково.