Україна та Ізраїль просуваються до зони вільної торгівлі

«Україна та Ізраїль ведуть успішні переговори щодо створення зони вільної торгівлі, яка істотно сприятиме активізації товарообігу між двома країнами», - заявив керівник українського зовнішньополітичного відомства К.Грищенко на зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Авігдором Ліберманом в рамках свого офіційного візиту до Держави Ізраїль.

Керівники зовнішньополітичних відомств двох країн також із задоволенням відзначили, що за дев’ять місяців після вступу в дію Угоди про взаємне скасування віз кількість українців, які відвідали Ізраїль, та ізраїльських громадян, які відвідали Україну, зросла майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. У цьому зв’язку К.Грищенко підкреслив зацікавленість української сторони у вирішенні формальностей щодо збільшення кількості рейсів українських авіакомпаній до Ізраїлю. Також глави МЗС обговорили інші напрями двостороннього співробітництва та ситуацію на Близькому Сході.

Під час зустрічі з Президентом Держави Ізраїль Шимоном Пересом К.Грищенко обговорив хід підготовки до запланованого найближчим часом візиту до Ізраїлю Президента України В. Януковича.

Зі свого боку, Ш.Перес просив переказати керівництву України велику вдячність ізраїльського народу за той високий рівень, на якому в Києві були проведені заходи з нагоди 70-ї річниці трагедії Бабиного Яру.