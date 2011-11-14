У Чернігові опановують кімоно та чайну церемонію

У Національному архітектурно-історичному заповіднику "Чернігів стародавній" експерт японської культури Міяшіро ЕМІКО з Токіо провела майстер-клас з чайної церемонії та одягання японського національного вбрання – кімоно.

Як передає кореспондент УНІАН, моделями для одягання кімоно М.ЕМІКО запросила хлопця та дівчину, які прийшли на майстер-клас, а під час проведення чайної церемонії пригощала чернігівських дітей.

Експерт японської культури розповіла, що традиційне національне вбрання сучасні японці одягають не часто, тому навіть існують фірми, які можуть надати в оренду та допомогти одягнути кімоно. Вона також приділила увагу значенню символів, які прикрашають одяг – квіти хризантем, сливи, знак черепахи. У своєму гардеробі жінка має десять кімоно, частину з яких пошила сама, а деякі отримала у спадок від батьків.

М.ЕМІКО також підкреслила, що поняття "національний костюм" в Японії асоціюється з аристократичною культурою, професійним мистецтвом, на відміну від багатьох європейських країн, де національний одяг є продуктом народної творчості та пов'язується із селянською культурою. У сучасній Японії кімоно коштує близько 1 тис. дол.

М.ЕМІКО продемонструвала у Чернігові спрощену чайну церемонію за правилами школи урасенкі, до якої вона належить. Жінка зауважила, що власне чайна церемонія у Японії багата традиціями, оповита численними легендами і переказами, на думку жителів країни, є мистецтвом життя. "Знання її розцінюється японцями як міра освіченості, це – свідоцтво духовної культури людини", - зазначила гостя з Японії.

За інформацією вченого секретаря заповідника Сергія ЧЕРНЯКОВА, візит експерта японської культури до Чернігова відбувся у рамках просвітницької програми "Зустрічі на стародавньому Дитинці", яку проводить заповідник. Власне ініціатором майстер-класу виступив Українсько-Японський культурний центр (м. Київ), з яким співробітники заповідника підтримують дружні відносини

"Цього року у заповіднику вже були виставки японської культури і гості з Японії приємно вражені інтересом, який виявляють чернігівці, тому вони зацікавлені у співпраці і ми спільно готуємо ще одну виставку", - сказав С.ЧЕРНЯКОВ.