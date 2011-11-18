Укрспецекспорт передав Іраку перший з шести замовлених Ан-32

18 листопада український літак Ан-32 прибув до Іраку відповідно до україно-іракської міжурядової угоди.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної корпорації «Укрспецекспорт».

Як зазначають у прес-службі корпорації, Ан-32 приземлився в міжнародному аеропорту «Багдад», де відбулася його офіційна передача Міністерству оборони Республіки Ірак.

«Це – перший літак із шести, які Україна повинна поставити до Іраку в рамках угоди. Другий Ан-32 буде відправлено до Іраку на початку грудня цього року, решта – в 2012 році. Виконання контракту відбувається своєчасно й у повній відповідності до встановлених домовленостей», - йдеться в повідомленні «Укрспецекспорту».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року Україна підписала з Іраком контракт на постачання товарів військового призначення й надання послуг у сфері військово-технічного співробітництва на суму понад 550 млн. дол.

Довідка УНІАН. Багатоцільовий літак Ан-32, розроблений КБ ім. Антонова, призначено для перевезення вантажів на лініях малої та середньої дальності. Літак може використовуватися в умовах спекотного клімату й кліматичних особливостей, характерних для Іраку.

Завдяки своїй конструкції та потужним двигунам, розміщеним на поверхні крила, може робити зліт і посадку на грунтових аеродромах із короткою злітною смугою. Літак обладнано пристроями для автоматичного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт; має високу маневреність при польотах на аеродромах зі складними підходами, а також високогірних аеродромах, розміщених на висотах до 4 500 метрів над рівнем моря.

Літак можна використовувати для перевезення людей, поранених, а також десантування парашутистів і вантажів.