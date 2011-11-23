Євросоюз не забуває про східні регіони України

Європейський Союз готовий підтримувати Україну в процесі реформування регіональної політики за умови виконання Угод щодо прозорості та ефективності цих програм і стратегій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав менеджер проектів у сфері регіонального та місцевого розвитку Представництва ЄС в Україні Домінік ПАПЕНХАЙМ під час четвертого засідання Робочої групи «Регіональний вимір євроінтеграційної стратегії України: регіональний розвиток та міжрегіональне співробітництво» в рамках проекту «Національний конвент України щодо ЄС».

«Представництво Європейського Союзу в Україні переконане у важливості цього питання і виділило кошти на підтримку регіонального співробітництва в Україні обсягом близько 20 млн. євро на 2011 рік та близько 50 млн. євро на 2012 рік», – сказав Д.ПАПЕНХАЙМ.

Зокрема, зазначив він, ЄС може надати юридичні консультації щодо проектів законодавства, щодо регіонального розвитку, а також поправок до Бюджетного кодексу щодо створення національного фонду з регіонального розвитку України.

Менеджер проектів також нагадав, що Європейський Союз підписав Меморандум про порозуміння з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, а також Директоратом з регіонального розвитку при Європейській комісії, що забезпечує дуже високий рівень представництва та діалогу. Політика європейського регіонального розвитку є дуже важливою складовою загальної політики Євросоюзу. Якщо дивитися розподіл бюджету на чинний 2011 рік та проект бюджету ЄС на 2012 рік, то приблизно 45% видатків припадає на фінансування програм регіонального розвитку, зазначив Д.ПАПЕНХАЙМ.

За його словами, досвід, який накопичив Європейський Союз при здійсненні програм регіонального розвитку, розповсюджується не лише на території ЄС, є чинні програми співробітництва з країнами, що межують з Євросоюзом, зокрема з Україною.

«ЄС не забуває про центральні та східні регіони України, які не межують з країнами Євросоюзу. У наступному році Європейський Союз розпочне низку програм, у яких зможуть брати участь муніципальні установи та організації з широкого спектру питань: енергозаощаджуючих технологій, стратегічного планування, розбудови громадського суспільства», – повідомив Д.ПАПЕНХАЙМ.