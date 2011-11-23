Ковзанку з Майдану перенесуть на Контрактову площу

Тимчасову льодову ковзанку, яку в попередні роки облаштовували на Майдані Незалежності, нинішнього року відкриють на Контрактовій площі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Традиційно там встановлять також ігрові майданчики та торговельні намети. Представники дитячо-юнацьких спортивних шкіл столиці представлять на ковзанці свої найкращі виступи. Їхніми глядачами стануть діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей, вихованці шкіл-інтернатів, які отримають безкоштовні запрошення.

Як нагадали у прес-службі, торік для малюків біля ковзанки безоплатно працювали гірки, гойдалки, каруселі, машинки, іграшкова дитяча залізниця та інші атракціони. 10 дитячих майданчиків після Водохреща подарували столичним районам.