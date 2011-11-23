На Дніпропетровщині рецидивісти забили 82-річного дідуся молотком

На Дніпропетровщині міліція затримала двох рецидивістів, які 16 листопада в Марганці жорстоко вбили пенсіонера та викрали у нього 2 мисливські рушниці.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Раніше засуджені зловмисники тривалий час слідкували за приватним будинком 82-річного дідуся з метою викрасти в нього грошові заощадження. В день убивства вони прийшли до його будинку під виглядом працівників міськелектромережі. Коли господар запросив їх до помешкання, один із зловмисників молотком завдав йому 5 ударів по голові. Від отриманих ран пенсіонер помер. Після цього вбивці зламали сейф, знайшовши в ньому невелику суму у гривнях, викрали дві мисливські рушниці, мобільний телефон господаря та зникли з місця злочину

Згодом злочинці з викрадених рушниць зробили обрізи та виїхали з Марганця до Дніпродзержинська, де за допомогою зброї планували скоїти низку розбійних нападів.

Наразі доведена причетність затриманих рецидивістів до двох розбійних нападів, які вони здійснили в жовтні в Дніпродзержинську. Проти зловмисників порушена кримінальна справа за п.6 ч.2 ст. 115 КК України. Перевіряється причетність затриманих до скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів на території Дніпропетровщини.