Міністр оборони: у ліцеях немає духу козацтва

Міністр оборони України, голова Координаційної Ради з питань розвитку козацтва в Україні Михайло ЄЖЕЛЬ закликав українське козацтво активно долучатися до військово-патріотичного виховання молоді.Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони, про це він заявив сьогодні в ході першого організаційного засідання Ради.

«Ми максимально активно маємо долучитися до цього питання, виховувати молодих українців патріотами своєї держави, справжніми громадянами. Сьогодні й у Збройних Силах це питання є одним з головних», – сказав М.ЄЖЕЛЬ.

Він вважає, що козацтво повинно "чітко визначити свою роль і місце в системі військово-патріотичного виховання" молодих українців.

В цьому контексті голова оборонного відомства акцентував увагу на необхідності цілеспрямованої роботи козацьких організацій, зокрема, у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою.

«Цей пласт ще ніким не зайнятий, і, на жаль, духу козацтва в цих ліцеях майже немає. Потрібно скоординувати наші зусилля і працювати в напрямку системи патріотичного виховання», - підкреслив М.ЄЖЕЛЬ.