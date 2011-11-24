У Донецьку продовжує голодувати 41 чорнобилець

Сьогодні в Донецьку продовжує голодування 41 чорнобилець.

Про це УНІАН повідомив представник ініціативної групи голодуючих Володимир ДЕРКАЧ.

За його словами, ніч у наметовому містечку протестувальників біля будівлі облуправління Пенсійного фонду пройшла спокійно. «Тільки дуже холодно, мороз 10 градусів», - нарік В.ДЕРКАЧ.

Він також повідомив, що нових госпіталізованих у числі голодуючих немає, але двоє «на підході». «Ми бачимо, що два чоловіки ледь тримаються, треба їх госпіталізувати», - сказав В.ДЕРКАЧ.

Він додав, що вночі до голодуючих приїхав народний депутат від БЮТ Михайло ВОЛИНЕЦЬ. Депутат хотів залишитися з протестуючими в наметі, але вони наполягли, щоб він їхав відпочивати.

«Він нам потрібний буде сьогодні, щоб допомогти нам потрапити на сесію обласної ради», - зазначив В.ДЕРКАЧ.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці у Донецьку голодують з 15 листопада, вимагаючи виплати їм законних пенсій в повному обсязі і зустрічі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Вночі 23 листопада Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС біля будівлі обласного Управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

Представник ініціативної групи заявив, що учасники акції не залишать наметове містечко, незважаючи на заборону суду.

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО запевнив, що силової ліквідації наметового містечка чорнобильців не буде.

У свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ України відзначили, що міліція забезпечить правопорядок під час виконання судового рішення про заборону акції чорнобильців у Донецьку.